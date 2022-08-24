شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد 12 سبتمبر موعدا مبدئيا لمعسكر منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003" يوم 12 سبتمبر موعدًا مبدئياً للمعسكر المغلق المقبل، للاستعداد لمنافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت عشرين عامًا، التي تستضيفها مصر مطلع العام المقبل.

ويسعى محمود جابر لخوض بعض المباريات الودية في المعسكر المقبل، من أجل منح الفرصة لبعض العناصر الجديدة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك وأحمد إيهاب مدير إداري، وعلاء سعيد مسؤل المهمات.