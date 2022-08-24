شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم على إيسترن كومبانى بهدف الشامى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الإسماعيلى في التقدم على نظيره إيسترن كومبانى بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

أحرز هدف الإسماعيلى محمد الشامى في الدقيقة 25 من عمر الشوط عقب تمريرة رائعة من زميلة أحمد مدبولي داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية داخل شباك الحارس عمرو حسام .

وجاءت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قبل لاعبى الإسماعيلى وأهدار عدد كبير من الفرص المحققة من قبل كل من محمد الشامى و أحمد مدبولى و أحمد مصطفى بينما ظهرت محاولات فريق إيسترن كومبانى على فترات متباعدة عن طريق الثنائى عماد ميهوب و فراس بن عيفية .

وخاض فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل يضم كل من :

حارس مرمى .. أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع .. محمد دسوقي - محمد نصر - محمد هاشم - عصام صبحي

خط الوسط .. محمد بيومي - محمد مخلوف - محمد عادل

أمامهم .. أحمد مصطفى - أحمد مدبولي

خط الهجوم .. محمد الشامي

بينما خاض فريق إيستران كومبانى بقيادة علاء عبد العال كالتالى :

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: حسام حسن، خالد مصطفى، كمال أبو الفتوح، صابر الشيمي

الوسط: محمد مودي ناصر، محمد الطرابلسى، احمد حمزاوى، أحمد متعب

الهجوم: عماد ميهوب، فراس بن عيفية