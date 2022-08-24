شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على توباجو 13/21 وتخسر من ألمانيا 17 / 14 بكأس العالم لشباب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شباب السلة أمام توباجو بنتيجة 13/21 فى أولى مباريات المجموعة الاولى بكأس العالم بمنافسات 3x3 التى تقام بالمجر وتستمر حتى 28 أغسطس الجارى.

كما خسر المنتخب فى المباراة الثانية امام المانيا بنتيجة 17 / 14 في ثانى مباريات المجموعة الاولى .

ويمثل منتخب مصر للشباب كل من: إبراهيم علاء زهران، ياسين ياسر عبد الوهاب، بلال محمد عبد المطلب، محمد أحمد عبد اللطيف، ومعهم المدير الفنى ياسر أبو الفتوح.

يذكر أن منتخب الشباب يلعب في المجموعة الأولى برفقة ألمانيا وصربيا والمجر و ترينيداد توباجو