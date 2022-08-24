شكرا لقرائتكم خبر عن سر استبعاد " دونجا " من لقاء إيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعرض محمود عبد العاطي دونجا لاعب خط وسط الإسماعيلي، لبعض آلام في منشأ العضلة الأمامية وذلك في اللحظات الأخيرة قبل مواجهة فريق إيسترن كومباني ضمن منافسات الدوري العام.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، استبعاد اللاعب بشكل نهائي من قائمة فريقه خوفاً من تفاقم إصابته وبالتالي يفتقده فى المباريات المتبقية من عمر المسابقة المحلية.

كما حرص " الجمل " وجهازه المعاون على إراحة محمد فوزي خلال المباراة التى ستقام فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم - الأربعاء - بسبب ضغط اللقاءات الأخيرة بمسابقة الدوري.

وكان الإسماعيلي قد أعلن تشكيلته الأساسية التى ضمت أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وعصام صبحي ومحمد نصر ومحمد هاشم ومحمد دسوقي فى خط الدفاع ومحمد مخلوف ومحمد بيومي ومحمد عادل وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي فى خط الوسط ومحمد الشامي فى خط الهجوم.