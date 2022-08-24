شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامى يتقدم للإسماعيلى بمرمى إيسترن كومبانى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمد الشامى مهاجم الإسماعيلى هدف التقدم لفريقه بمرمى إيسترن كومبانى في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

ويخوض فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل يضم كل من :

حارس مرمى .. أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع .. محمد دسوقي - محمد نصر - محمد هاشم - عصام صبحي

خط الوسط .. محمد بيومي - محمد مخلوف - محمد عادل

أمامهم .. أحمد مصطفى - أحمد مدبولي

خط الهجوم .. محمد الشامي

بينما خاض فريق إيستران كومبانى بقيادة علاء عبد العال كالتالى :

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: حسام حسن، خالد مصطفى، كمال أبو الفتوح، صابر الشيمي

الوسط: محمد مودي ناصر، محمد الطرابلسى، احمد حمزاوى، أحمد متعب

الهجوم: عماد ميهوب، فراس بن عيفية