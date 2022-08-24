شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى وإنبى قبل صدام الليلة فى الدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواجه فريق الأهلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء نظيره إنبى على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

التقى الأهلى وإنبى فى 38 مباراة بالدوري قبل مباراة الليلة، فاز المارد الأحمر فى 27 لقاءً، وتعادل الفريقان فى 7 مواجهات، وفاز الفريق البترولى فى 4 مباريات.

سجل لاعبو الأهلى 72 هدفاً فى الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبى فى الوصول للشباك الحمراء 35 مرة.

يتصدر الثنائى محمد أبو تريكة ومحمد بركات، لاعبا الأهلى المعتزلان، قائمة هدافى المارد الأحمر فى مباريات إنبى برصيد 7 أهداف لكل منهما، ويحل فى المركز الثانى عماد متعب برصيد 5 أهداف، ثم فلافيو برصيد 3 أهداف.

بينما إسلام عوض وأحمد رؤوف يتصدران قائمة هدافى إنبى فى شباك الأهلى برصيد 3 أهداف لكل لاعب.

حسام عاشور قائد الأهلى السابق يتربع على صدارة أكثر لاعبى المارد الأحمر ظهوراً أمام إنبى برصيد 20 مباراة.

أكبر انتصار حققه الأهلى أمام إنبى موسم 2012 – 2013 بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ، بينما أكبر فوز حققه إنبى أمام الأهلى موسم 2007 – 2008 بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.