شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على إنبى فى القيمة التسويقية قبل صدام الدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستدرج فريق الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز نظيره إنبى على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.95 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لإنبى 5.28 مليون يورو.



الاهلي وانبي قيمة تسويقية

وانتهت مباراة الدور الأول بين الاهلى وإنبى بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشرة للمسابقة والتي أقيمت على ستاد المقاولون العرب، سجل ثنائية المارد الأحمر على معلول فيما سجل هدف إنبى الوحيد مصطفى شلبى.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى اليوم الاربعاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.