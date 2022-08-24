مباشر بعد قليل.. الأهلي وإنبي في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وإنبي، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة دوري WE المصري.

ويستضيف الأهلي نظيره إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب "الأهلي we السلام" في الجولة 32 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.

ويدخل الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من: "مصطفى شوبير ومحمد أحمد شرقية وأحمد سيد عبد النبي وكريم فؤاد ورامي ربيعة ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد فخري ومحمد نصير وأحمد عبد القادر وأحمد سيد غريب".

وجاء تشكيل إنبي كالتالي: "محمود البلعوطي، علي فوزي، خالد رضا، هشام عادل، محمد حامد، مصطفى دويدار، أحمد العجوز، مؤمن راضي، زياد كمال، مصطفى شلبي، جون إيبوكا".

تابعوا معنا أحداث المباراة: