إيسترن كومباني يتعطل في محاولة الهروب من الهبوط بتعادل أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تعادل فريق إيسترن كومباني بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعته بنظيره الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري.

وتقدّم نادي الإسماعيلي بهدف بعد مرور 25 دقيقة بعدما مرر لاعبه أحمد مدبولي كرة رائعة لزميله محمد الشامي داخل منطقة جزاء إيسترن كومباني ليُسكنها الشباك.

واستهل نادي إيسترن كومباني بداية الشوط الثاني من المباراة بالتعادل بهدف في الدقيقة 46 عن طريق لاعبه أوفا.

ورفع الإسماعيلي رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 38 في المركز التاسع، فيما رفع إيسترن كومباني رصيده إلى النقطة 30 في المركز 17.

ويحتل إيسترن كومباني المركز 17 ـ قبل الأخير ـ بفارق الأهداف عن الجونة صاحب المركز 16 ـ آخر مراكز الهبوط ـ وبفارق نقطتين عن المقاولون صاحب المركز 15 و 4 نقاط عن عزل المحلة صاحب المركز 14 قبل جولتين من نهاية المسابقة.