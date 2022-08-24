"أحمد غريب يقود الهجوم".. تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة إنبي، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري WE المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بينما يقع إنبي في المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.

ويقود أحمد سيد غريب خط هجوم الأهلي أمام إنبي في الدوري.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد شرقية، أحمد عبد النبي، محمد أشرف

خط الوسط: محمد نصير، محمد فخري

خط الهجوم: رأفت خليل، أحمد عبد القادر، أحمد سيد غريب

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وصلاح محسن ومحمد محمود ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل وعلي عمرو.