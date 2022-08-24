"لن نتركه يرحل".. فولفسبورج يكشف مفاجأة عن مستقبل مرموش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف يورج شمادتك المدير الرياضي لنادي فولفسبورج الألماني أن الدولي المصري عمر مرموش جناح الفريق لا يريد حاليًا تمديد عقده.

ورفض عمر مرموش عرضًا من فولفسبورج لتمديد عقده الذي ينتهي في عام 2023.

وصرح المدير الرياضي لفولفسبورج في مقابلة مع صحيفة "Wolfsburger Allgemeine" الألمانية: "في الوقت الحالي لا يمكننا إيجاد حل فيما يتعلق بتمديد العقد".

وأضاف: "لقد أشارنا إلى استعدادنا لتمديد التعاقد ولكن مرموش لا يريد التمديد في الوقت الحالي".

واختتم: "ومع ذلك، لن ندع عمر مرموش يرحل".

وفي الفترة الأخيرة، ارتبط مرموش بالانتقال إلى نوتينجهام فورست وبرينتفورد وإسبانيول ولكن فولفسبورج لا يريد بيعه.

ويأمل فولفسبورج أن يغير مرموش رأيه ويوقع عقدا جديدا مع النادي.