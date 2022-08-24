ميسي يهدد رقم رونالدو التاريخي في الموسم الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

لن يتمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من منع منافسه اللدود الأرجنتيني ليونيل ميسي من تهديد رقمه القياسي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها، غدًا الخميس.

ومن المقرر أن يشارك ميسي مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، بينما يغيب رونالدو عن التشامبيونزليج بسبب مشاركة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

ويتصدر رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال برصيد 141 هدفا في 185 مباراة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن ميسي يسعى للاقتراب من رونالدو، حيث سجل النجم الأرجنتيني 125 هدفًا في 156 مباراة في المسابقة.

وأوضحت أن 15 هدفًا فقط تقف أمام ميسي الذي لديه فرصة مثالية لسد الفجوة هذا الموسم مع رونالدو والذي لن يشارك في دوري أبطال أوروبا إذا لم يرحل عن يونايتد.

وأضافت أن ميسي قد يخوض 13 مباراة إذا وصل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وساهم ميسي مع باريس في الموسم الماضي بتسجيل 5 أهداف، حيث لم يعبر نادي العاصمة الفرنسية دور الـ16 من البطولة.

وأشارت الصحيفة ذاتها أن رونالدو يريد مغادرة أولد ترافورد للعب في دوري أبطال أوروبا وهو ما قد يمثل عقبة أمام ميسي في كسر رقم البرتغالي التاريخي.