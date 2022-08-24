"لسة مش عارف".. القصة الكاملة لزيزو مع الزمالك بين الاحتراف والبقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

تحوم الشكوك حول مستقبل لاعب نادي الزمالك أحمد السيد "زيزو"، الذي خرجت العديد من التقارير، التي تشير إلى تلقيه العديد من العروض الخارجية.

وقاد "زيزو" فريقه الزماك للتتويج بدوري WE المصري، متصدرًا ترتيب هدافي الدوري برصيد 19 هدفًا قبل ثلاث جولات على نهاية البطولة المحلية.

وأثارت تصريحات "زيزو" ووالده بعد تتويج الزمالك بالدوري رسميًا، بعض الشكوك لدى جماهير الزمالك، خصوصًا بعد تأكيد والد اللاعب وجود عروض احتراف خارجية.

ونرصد لكم خلال السطور التالية أبرز سيناريوهات هداف الزمالك بين الرحيل والاستمرار:

التجديد والشرط الجزائي

جدد "زيزو" تعاقده مع القلعة البيضاء أثناء فترة تولي اللجنة المؤقتة، برئاسة حسين لبيب، لنادي الزمالك بعقد يمتد حتى 2024.

ولكن رغم تجديد عقد "زيزو" هناك مشكلة كبيرة داخل عقد اللاعبون، وهيّ تواجد شرط جزائي يسمح بانتقال اللاعب لأي نادي عند دفع قيمة الشرط الجزائي بحسب ما صرح به والد اللاعب ومرتضى منصور رئيس النادي أيضًا.

وقال أمير خلال تصريحات سابقة عبر قناة "أون تايم سبورت": "هيّ ليست مشكلة في عقده، لكن نحن رافضين فكرة الشرط الجزائي في عقد أي لاعب".

وأضاف: "لأن هذا لا يبني استقرار في الفريق، زيزو من اللاعبين المحسوبين عليّ لأنني أخذت المخاطرة وتعاقدت معه وتألق وكان على قدر المسؤولية، وكل خطوة إيجابية يأخذها في حياته أشعر وكأنها تحسب لي".

عروض خارجية

كشفت مصادر خاصة ليلا كورة في وقت سابق، عن وجود بعض عروض الاحتراف لـ"زيزو" من الدوري الإنجليزي.

وأشار المصدر، أن من بين العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية من إنجلترا كانت من ناديي نوتنجهام فورست ونادي ويجان.

وأوضح المصدر أن اللاعب صاحب الـ 26 عامًا قد وجه كافة العروض التي وصلته خلال الفترة الماضية إلى مجلس إدارة نادي؛ للبت في أمره إذ قرر عدم استخدام بند الشرط الجزائي في تعاقده نهائيًا.

وأثناء بطولة أمم إفريقيا الماضية ووفقا لموقع "footmercato" الفرنسي، فإن "زيزو" لفت من خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية أنظار بعض فرق النخبة بالدوري الفرنسي "Ligue 1".

والد زيزو يثير الشكوك

زاد والد أحمد سيد "زيزو" من الشكوك حول مستقبل نجله، بعد التصريحات التي أدلى بها بعد تتويج الزمالك رسميا بالدوري.

وقال والد زيزو في تصريحات تلفزيونية: "طبيعي أن تصل للاعب الكرة عروضًا وأي نادِ يرغب في ضم النجم وهناك عروض أوروبية لزيزو ولكن زيزو بدأ في أوروبا مع أندية صغيرة لم تجعله يصل لما يريده وأخذت منه وأرى أن الخروج لأوروبا يكون لنادٍ كبير يضيف ويعمل اسم وإن لم يأتِ نادِ كبير فليستمر هنا".

وتابع والد لاعب الزمالك: "العروض من أندية أوروبية متوسطة في تركيا وفرنسا وبالطبع في الخليج ولكن لابد من النظر للنواحي الفنية عن المادية فمازال زيزو 26 عامًا ولديه الكثير ليُقدمه وأنظر إلى الدوري ولو سيأخذ من زيزو فنيًا فلن يرحل حتى لو العرض المادي كبير فيُهمني عدم تأثره فنيًا أو يبتعد عن المنتخب فإذا لم يأتِ النادي الكبير فيستمر في ناديه يلعب تحت ضغط الجماهير وعلى البطولات ولنا شريك وهو نادي الزمالك".

وأردف:"العروض الإنجليزية التي وصلت لزيزو جاءت عن طريق شركات والأوروبيون يريدون تفعيل الشرط الجزائي ولكنني لا أريد إغضاب الجماهير ومشكلة زيزو في المنتخب أنه يلعب بالدوري المصري فإذا كان لاعبًا بأوروبا لتواجد ضمن التشكيل الأساسي".

وأكد والد زيزو أنه لن يستغل الشرط الجزائي في عقد زيزو للرحيل عن النادي؛ حتى لا يغضب الجماهير منه.

زيزو يزيد الشكوك

لأول مرة، علق أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك، عن موقفه من الاستمرار مع الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.

وأكد لاعب الزمالك: "شرف لأي لاعب ارتداء قميص نادي الزمالك، والحمد لله كان لدي فرصة لارتداء قميص الزمالك، ويجب الحفاظ على هذه النعمة".

وقال زيزو متحدثاً عن مستقبله: "مستمر مع الزمالك في الموسم المقبل؟ لسه مش عارف".