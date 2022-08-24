شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحدد 3 سبتمبر موعدًا لعودة لاعبى الزمالك الأساسيين للتدريبات استعدادًا لكأس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، يوم 3 سبتمبر المقبل، موعدًا لعودة جميع اللاعبين من الإجازة التي حصلوا عليها عقب حصد لقب الدورى، من أجل الاستعداد لكأس لوسيل في قطر.

واستقر فيريرا علي عودة جميع اللاعبين يوم 3 من الشهر المقبل، لبدء الاستعداد للسفر إلي قطر، لخوض مواجهة كأس سوبر لوسيل ضد بطل الدورى السعودي يوم 9 سبتمبر.

وكان فيريرا استثني الثنائي محمد عواد حارس المرمي، وسيد نيمار، من الأجازة الطويلة التي منحها لجميع اللاعبين الاساسيين بالفريق، عقب حصد لقب الدورى.

وفضل فيريرا استمرار عواد ونيمار مع الفريق، مع إمكانية جلوسهم على مقاعد البدلاء، لعدم التعرض للإرهاق بعد احتفالية الدورى التي اقيمت أمس الثلاثاء، عقب التعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، علي أن يمنحهم أجازة بعد مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة.