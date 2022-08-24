شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الـ 5 .. هاشم قائدا للإسماعيلي أمام إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحمل محمد هاشم مدافع الإسماعيلي، شارة القيادة خلال مباراة فريقه ضد إيسترن كومباني في إطار الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري العام، التي ستقام في الخامسة والنصف مساءً علي ملعب الدراويش بالإسماعيلية.

وتعتبر هذه المباراة هى الـ 5 في تاريخ ” هاشم ” التى يرتدي فيها شارة القيادة، وذلك منذ إنضمامه للفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية عام 2017، حيث سبق وارتدائها خلال 4 مباريات وهم ..

* يوم 26 أكتوبر 2020 .. عندما خسر فريقه من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفًا ضمن منافسات الدوري العام

* يوم 21 فبراير 2021 .. عندما تعادل فريقه مع إنبي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الدوري العام

* يوم 16 فبراير 2022 .. عندما خسر فريقه من بيراميدز بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري العام

* يوم 7 يوليو 2022 .. عندما تعادل فريقه مع إنبي بهدف لكل منهما ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة قبل أن يفوز الدراويش بركلات الترجيح ” 5 / 4 ”

والجدير بالذكر أن ” هاشم ” يعد رابع كابتن للدراويش في الوقت الحالي بعد عمر الوحش وباهر المحمدي وعماد حمدي، وكانت أول مباراة له يوم 18 مارس 2017 عندما فاز الإسماعيلي علي النصر للتعدين ضمن منافسات الدورى العام 5 / 1 علي ملعب أسوان.