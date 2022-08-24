شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن تأسيس الدوري المصري الممتاز للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إطلاق بطولة الدوري الممتاز للكرة الشاطئية، بداية من الموسم الجديد " 2022 / 2023 ، وأرسل خطابات إلى الأفرع، للبدء في تلقي طلبات الاشتراك في المسابقة.

ويهدف مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم إلى توسيع قاعدة انتشار اللعبة خلال الفترة المقبلة.

ووضع محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على الكرة الشاطئية، استراتيجية جديدة بالاتفاق مع مصطفى لطفي المدير الفني للمنتخب المصري للكرة الشاطئية، لتحديد شكل البطولة في موسمها الأول.

وتنتهي فترة استلام طلبات المشاركة في الدوري المصري الممتاز للكرة الشاطئية يوم 31 أغسطس الجاري.