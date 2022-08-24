شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى: هدف إبراهيم حسن فى الزمالك "متفق عليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد نور مدرب الاتحاد السكندرى إن هدف إبراهيم حسن لاعب الفريق في شباك الزمالك متفق عليه لافتا إلى أن خلال دراستهم لطريقة لعب الفريق الأبيض لوحظ تكرار خروج محمد عواد من مرماه لقيامه بدور الليبرو.

قال نور خلال تصريحات خاصة إنهم حرصوا على تجهيز لاعبى الاتحاد السكندرى نفسياً خلال الفترة الماضية ونجحوا في إعادة الروح لديهم لافتا إلى أن محمد عمر المدير الفني للفريق السكندرى له دور كبيرا في تهيئة وتجهيز اللاعبين.

أكد نور أن محمد عمر عنف لاعبى الفريق السكندرى بعد المباراة لعدم تحقيقهم الفوز على الزمالك وإهدار العديد من الفرص سهلة للغاية خصوصا أن الأخير كان منقوص العدد واستكمل المباراة بـ10 لاعبين.

وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز ابراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 43 ، بعد ما استغل خروج محمد عواد حارس مرمي الزمالك عن مرماه ، ليحرز هدف مميز من نصف الملعب ، فيما تعادل للزمالك محمود الونش في الدقيقة 74 .