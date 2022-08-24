شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينافس الأهلى على صفقة كيتا بالدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولي بيراميدز في مفاوضات جدية مع السنغالي كيتا بالدي لاعب انتر ميلان ولاتسيو الإيطاليين وموناكو الفرنسي السابق، لضمه لصفوف الفريق السماوى في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينافس بيراميدز الأهلي علي صفقة كيتا بالدى، خاصة في ظل عدم حسم المارد الأحمر للصفقة بشكل رسمي، ومن المنتظر ان يصل بالدي إلي القاهرة في الساعات المقبلة، لحسم وجهته في الدورى المصرى بعد مفاوضات الأهلي وبيراميدز.

وقال وليد سماكة وكيل اللاعبين، فى تصريحات تليفزيونية إن السنغالي كيتا بالدي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي السابق، سيصل القاهرة، بعد أيام قليلة ، للتفاوض مع ناديا الأهلي وبيراميدز، مؤكدًا أنه حصل على موعد مع الأحمر. وأشار إلى أنه كان يتواصل مع كيتا بالدي، عبر زووم، خلال الأيام المقبلة، وأبلغه برغبة الأهلي في ضمه، موضحًا أن الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي للاعب، لكن التفاوض بشكل ودي.

ويتواجد كيتا بالدي حاليا في قطر حيث سيصل إلى القاهرة صباح الجمعة المقبل من أجل حسم موقفة من الانتقال للأهلي أو بيراميدز في الموسم الجديد، حيث تواجد في الدوحة لإجراء برنامج تأهيلي قبل العودة للملاعب.