شكرا لقرائتكم خبر عن فراس وميهوب يقودان هجوم إيسترن كومباني أمام الإسماعيلي في الدوري.. قفة بديلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي، في المباراة التي تجمعهم على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من بطولة الدورى.

وجاء تشكيل إيسترن كومباني كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: حسام حسن، خالد مصطفى، كمال أبو الفتوح، صابر الشيمي

الوسط: محمد مودي ناصر، محمد الطرابلسى، احمد حمزاوى، أحمد متعب

الهجوم: عماد ميهوب، فراس بن عيفية

البدلاء: أحمد بوسكا، أحمد تمساح، عبد العزيز موسى، أحمد أمين قفة، أحمد داهش، محمد خليفة، محمد رمضان، يوسف مجدى، أحمد حجي

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 37 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 لقاءات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 51 هدفا.

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