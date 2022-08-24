شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسابق الزمن لتسديد 12 مليون جنيه قيمة الدفعة الثالثة من عقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يسابق مسئولو النادى الاسماعيلى الزمن لتسديد الدفعة الثالثة من عقود اللاعبين والمقدرة بنسبة 25 % من عقودهم والتي تساوى 12 مليون جنيه وذلك قبل نهاية مباريات الدراويش في الدوري.

ويسير الدراويش بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى فى جدول مسابقة الدوري العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية، باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ تولى حمزة المسئولية 2 مايو الماضي.

وكان حمزة الجمل، المدير الفني للفريق، قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالي يمتلك نجوماً قدموا الكثير للإسماعيلي والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.

يستقبل فريق الإسماعيلي نظيره إيسترن كومباني، على استاد الإسماعيلية، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ 32 من عمر بطولة الدوري العام.

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 37 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35.