جمال علام يعقد جلسة مع جمال محمد على مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تعيين محمد خالد غرابة مديرا إداريا للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، ويعقد محمد غرابة اجتماعا خلال الساعات المقبلة مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب للتنسيق للمرحلة المقبلة.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا مباراتين وديتين فى شهر سبتمبر المقبل، بعدما تم تأجيل مباراتى الفراعنة مع مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، حيث يتواجد المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة والتى تضم كلاً من غينيا ومالاوى وإثيوبيا.

وطلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، من معاونيه تسجيلا لجميع مباريات الدوري لمتابعة ومشاهدة جميع المباريات وتقييم مستوى اللاعبين استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر، وقام فيتوريا بتقسيم مباريات الدوري على معاونيه الأجانب لكتابة تقرير عن المباريات واللاعبين أولًا بأول.