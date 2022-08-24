شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يخضع لجراحة في جدار البطن ويغيب 6 أسابيع عن بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن خضوع إبراهيم عادل صانع ألعاب الفريق لجراحة بالأمس يغيب على إثرها لعدة أسابيع.

أوضح المنيري أن إبراهيم عادل كان يعاني من آلام مستمرة وهي عبارة عن مزق في جدار البطن وغاب بسببه عن المباريات الأخيرة ومع تواصل الآلام تقرر خضوع اللاعب لجراحة خلال الساعات الماضية لإنهاء تلك المشكلة الطبية.

شدد رئيس الجهاز الطبي على أن إبراهيم عادل سيبدأ بعد 10 أيام على أقصى تقدير برنامجه التأهيلي والعلاج الطبيعي على أن يغيب لمدة ٦ أسابيع منذ إجراء الجراحة، ليعود بعدها للمشاركة استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد.