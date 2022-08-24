شكرا لقرائتكم خبر عن هاشم يعود لتشكيلة الدراويش أمام إيسترن كومبانى وعبد الرحمن مجدى دكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي، تشكيلة فريقه لمباراته أمام إيسترن كومباني خلال المواجهة المقرر إنطلاقها في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

التشكيل شهد عودة محمد هاشم بعد انتهاء إيقافه ليجاور محمد نصر بجانب محمد الشامي الذي سيقود الهجوم بصفة أساسية اليوم بدلاً من خالد النبريصي فيما يجلس عبد الرحمن مجدي على مقاعد البدلاء مع استبعاد محمد فوزي ومحمود عبد العاطي دونجا من قائمة المباراة.

التشكيل جاء كاملاً كالتالي ...

حارس مرمى .. أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع .. محمد دسوقي - محمد نصر - محمد هاشم - عصام صبحي

خط الوسط .. محمد بيومي - محمد مخلوف - محمد عادل

أمامهم .. أحمد مصطفى - أحمد مدبولي

خط الهجوم .. محمد الشامي

ويجلس على مقاعد البدلاء .. عمر رضوان وعمرو الحلواني وعمر الوحش وجان موريل وعماد حمدي وخالد النبريصي ومروان حمدي وعبد الرحمن مجدي ومحمد عبد السميع