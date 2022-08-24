شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لإدارة المنتخبات تضم عادل محفوظ و حماده أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة اختيار عادل محفوظ و حماده أنور لتولي إدارة المنتخبات تحت إشراف جمال علام رئيس الاتحاد . كما اتخذ مجلس إدارة اتحاد الكرة عدد من القرارات جاءت كالتالي : الموافقة على إدراج الإدارات الآتية في الهيكل الإداري: إدارة المدربين على أن يتولاها الدكتور / جمال محمد علي إدارة المنتخبات تتشكل من عادل محفوظ وحمادة أنور وإيهاب سيد علي تحت إشراف السيد جمال علام . الموافقة على تعيين السيد محمد غرابة مديرا إداريا للمنتخب الأول الموافقة على إقامة دوري الكرة الشاطئية بدءا من الموسم الجديد اعتماد تشكيل وهيكلة الفروع الموافقة على تفعيل لجنة فض المنازعات طبقا للائحة ومخاطبة الروابط لأرسال مرشحيهم تشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وعضوية كلا من حازم أمام عضو المجلس وعامر حسين عضو المجلس وممثلي سيتي كلوب لإعادة وضع شروط وضوابط البطولات للأكاديميات على مستوى الجمهورية اعتماد مشاركة مجموعة من الأندية الجديدة كمنتسبين لحين عقد جمعية عمومية وهى: نادي يونيو تابع لفرع الجيزة نادي الجوهرة تابع لفرع الجيزة نادي السليمانية تابع لفرع الجيزة نادي بالم هيلز تابع لفرع الجيزة نادي بالم عيلز تابع لفرع الجيزة نادي ناصر تابع لفرع الإسكندرية نادي ترسانة الإسكندرية تابع لفرع الإسكندرية نادي شباب أبيس الأول تابع لفرع الإسكندرية نادي شباب السيوق تابع لفرع الإسكندرية نادي الغريب تابع لفرع السويس مركز شباب عرب الرمل تابع لفرع السويس نادي الفتح تابع لفرع أسيوط نادي نقاده تابع لفرع قنا نادي كونكورد السلام تابع لفررع جنوب سيناء