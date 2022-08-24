الخليج 365 يكشف.. الخطوط الجوية القطرية أول راعٍ لقميص الأهلي في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

صرح مصدر بالنادي الأهلي، الأربعاء، أن هناك اتفاقًا تم بين الشركة المتحدة والخطوط الجوية القطرية لتكون الراعي الأساسي لفريق الكرة بالنادي خلال الموسم المقبل (2022 - 2023).

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365"، أنه من المقرر وضع اسم الشركة القطرية على صدر قميص فريق الكرة.

وأشار المصدر، إلى الدور الذي قام به محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي، والذي ساهم في الوصول لاتفاق مع الشركة القطرية لتكون أول راعٍ لقميص الفريق في الفترة المقبلة.

وكانت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أعلنت في الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء، اعتماد الشركة المتحدة لتكون المسوق الحصري لرعاية قطاع كرة القدم خلال السنوات الأربع المقبلة اعتبارًا من الموسم المقبلة. طالع التفاصيل

وستقوم الشركة بتسويق منتجات وحقوق الأهلي إلى الشركات المختلفة الراغبة في رعاية قميص النادي.