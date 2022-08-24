تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - استقر البرتغالي ريكاردو سواريش، مدرب الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة إنبي مساء اليوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره إنبي على ملعب "الأهلي we السلام" في الجولة 32 من الدوري المصري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، بينما يأتي إنبي في المرتبة الـ13 برصيد 35 نقطة.

وعلم مراسل "الخليج 365" أن سواريش سيدفع باللاعب الشاب محمد أحمد "شرقية" في خط الدفاع للمباراة الثانية على التوالي، بعد الاعتماد عليه في اللقاء الماضي ضد الإسماعيلي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة إنبي

حراسة المرمي: مصطفي شوبير.

خط الدفاع :رامي ربيعة - محمد أحمد "شرقية" - كريم فؤاد - محمد أشرف.

خط الوسط: محمد محمود - زياد طارق - ميدو نبيل.

خط الهجوم: لويس ميكيسوني - أحمد عبد القادر - أحمد سيد غريب (أو صلاح محسن).