الخليج 365 يكشف.. مصير سواريش مع الأهلي وحقيقة الشرط الجزائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، أن هناك رغبة داخل إدارة القلعة الحمراء برحيل البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق عقب نهاية الموسم الحالي (2021 - 2022).

وقال المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، إن هناك رغبة حول رحيل سواريش عقب نهاية الموسم الحالي، مشددًا أن حال رحيل المدرب البرتغالي لن يكون الأهلي ملزمًا بسداد أي شروط جزائية.

وأضاف المصدر، -الذي رفض ذكر اسمه - أن خلال الاتفاق مع سواريش على تدريب الأهلي ستكون الفترة الحالية تجريبية بحيث تخلو من أي شروط جزائية وهو ما وافق عليه المدرب البرتغالي.

وأوضح المصدر، الأهلي اتفق مع سواريش قبل توقيع العقد على وضع بند يتضمن شرط جزائي لكن يتم تنفيذه في الموسم المقبل.

وكان سواريش تولى قيادة الأهلي نهاية يونيو الماضي بدلاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والذي رحل بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

ووقع سواريش عقدًا مع النادي الأهلي عامين، حيث قاد صاحب الـ47 عامًا الفريق الأحمر في 14 مباراة حقق من خلالها الفوز في سبع مناسبات وخمس تعادلات وخسارتين.

وأخفق سواريش في تحقيق لقب كأس مصر بالنسخة الماضية بعد الخسارة من الزمالك بنتيجة (2-1)، ثم خسر لقب دوري We المصري لصالح الزمالك أيضًا والذي حقق اللقب للموسم الثاني تواليًا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 64 نقطة بفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، إلا أن الفريق الأحمر لديه مباراة مساء اليوم ضد إنبي ضمن الأسبوع الـ32 بمسابقة دوري We المصري.