مصدر لمصراوي: حرس الحدود يسعى لضم لاعب من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقي النادي الأهلي عرضا من حرس الحدود، للتعاقد مع عبد الرحمن مانو، لاعب وسط الفريق الأحمر.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لمصراوي، إن هناك اتجاه في القلعة الحمراء للموافقة على رحيل مانو إلى حرس الحدود، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأضاف المصدر: "مانو يلعب معارا حتى نهاية الموسم لفريق فيوتشر، ويرغب في خوض تجربة جديدة تمنحه فرصة اللعب أساسيا".

وأتم: "حرس الحدود عائد إلى الدوري الممتاز، ويرغب في ضم اللاعب للاستفادة من قدراته في الموسم الجديد، وهناك موافقة مبدئية من الأهلي على رحيله".