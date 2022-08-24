تصريحات متضاربة لوكيل بالدي بشأن انتقاله للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف وليد سماكة وكيل أعمال اللاعب السنغالي كيتا بالدي والمختص بتسويقه في مصر، أن موكله سيأتي إلى القاهرة يوم الخميس للتفاوض مع النادي الأهلي.

وأضاف سماكة في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" :"كيتا بالدي يصل إلى القاهرة الخميس للتفاوض مع مسئولي الأهلي وبيراميدز".

وعن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع الدولي السنغالي، رد :"في الحقيقة الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب".

وواصل :"اللاعب سيأتي إلى مصر من أجل الجلوس والتفاوض مع مسئولي الأهلي".

وتابع :"هناك جلسة منتظرة مع مسئولي الأهلي، لكن حتى الآن لم نحدد موعدًا مع مسئولي بيراميدز".

وأكمل سماكة تصريحاته :"قمت بعرض كيتا بالدي على نادي بيراميدز، اللاعب يرى خطوة الانتقال للدوري المصري مفيدة له عن الانتقال للدوري السعودي أو التركي".

وأنهى :"كيتا بالدي لم يتلق أي عرضًا من أوروبا حتى الآن، العروض المتاحة للاعب الآن هيّ من مصر والسعودية وتركيا".

وكان وليد سماكة صرح لـ"يلا كورة"، أن كيتا بالدي سيصل الخميس إلى القاهرة تمهيدًا لانتقال اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي. (طالع التفاصيل)

وأعلن سماكة، أن اللاعب سيصل للقاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبي للانتقال للأهلي رسميًا في صفقة انتقال حر.

تصريحات وكيل اللاعب السنغالي في مصر، تُعد متضاربة في ظل حديثه بأن اللاعب سينتقل للأهلي، ثم أعلن عقب ذلك بأنه يتفاوض مع بيراميدز أيضًا لكن لم يتم تحديد جلسة حتى الآن.

وتعتبر آخر خطوة لكيتا بالدي كانت مع نادي كالياري قبل أن يرحل في الصيف الحالي عن النادي الإيطالي.

ويمتلك صاحب الـ27 عامًا عدة تجارب في الملاعب الأوروبية يأتي أبرزها مع إنتر ميلان ولاتسيو وموناكو.

وعلى الصعيد الدولي، حقق كيتا بالدي لقب بطولة كأس أمم أفريقيا رفقة منتخب السنغال في العام الحالي بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح في البطولة التي أقيمت بالكاميرون.