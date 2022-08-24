لتدعيم خط الوسط.. ليفربول يحاول التعاقد مع هذا اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

بدأ ليفربول الدوري الإنجليزي للموسم الحالي بشكل سيء، والجميع يتحدث عن شكل الفريق والتدعيمات التي يجب توافرها لسد الفجوة في منطقة وسط الملعب.

ويحتاج ليفربول للتعاقد مع لاعب خط وسط؛ يعوض غياب تياجو ألكانتارا عند إصابته وابتعاده عن الملاعب خلال أي فترة بالموسم، وكما حدث بالفعل في أول مباراة بالدوري.

وحسب موقع "سبورتس كيدا" الإنجليزي يأتي اللاعب البلجيكي يوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي، في مقدمة اختيارات ليفربول لتعويض غيابات تياجو.

وأكد الموقع أن الدولي البلجيكي دخل العام الأخير في عقده مع ليستر سيتي، ويواجه ليستر خطر خسارته في صفقة انتقال مجانية الصيف المقبل، ووفقًا لمصادر صحفية، يمكن لليفربول أن يتقدم من أجل التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

وشارك تيليمانس في 32 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2021-2022 مع ليستر سيتي، سجل تيليمانس ستة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة.