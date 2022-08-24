أمير يكشف كواليس حديثه مع مرتضى للمنافسة على البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، كواليس حديثه مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، بعد عودته للإشراف على فريق الكرة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"بعد عودتي للإشراف على الفريق، عقدت جلسة مع مرتضى منصور وأخبرته بكل المعلومات التي تخص الفريق".

وتابع :"قلت له أمامك أمرين الأول هو أن تخاطر بهؤلاء اللاعبين واستكمال الموسم بهم، أو أن تصارح الجمهور بأننا نجهز فريقًا للموسم المقبل خاصة أن القيد موقوف".

وواصل :"مرتضى قال لي (لو بتلعب على بطولتين أنا هلعب على 3 بطولات) شغف الإدارة جعلني أشعر بالمسؤولية وأننا سنحاسب على النتائج خاصة بعد التدعيمات التي حصلنا عليها من الإدارة".

وانتقل أمير مرتضى للحديث عن رحيل نجوم الفريق وتحديدًا محمد أبو جبل وطارق حامد، قائلاً :"زعلان على أبو جبل، أبو جبل لعب في نادي الزمالك وتألق في أوقات وأخفق في أوقات أخرى لكنه (ليس ابن النادي)".

وأنهى :"أكثر شيء زعلان عليه هو طريقة خروج طارق حامد، طارق في يوم من الأيام كان سيكون مسؤولاً إما في التدريب أو الإدارة، كنت أتمنى خروج طارق وأبو جبل مثل أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم لأن اللاعب هو مَن يختار مصيره".

وكان نادي الزمالك حقق بطولة لقب دوري We المصري للمرة الثانية على التوالي والـ14 في تاريخ القلعة البيضاء قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.

فوز الزمالك بالدوري سيجعل الفريق الأبيض يخوض بطولة كأس السوبر المصري السعودي ضد الهلال في التاسع من الشهر المقبل على ملعب "لوسيل" بقطر.