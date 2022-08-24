"قصة عشق".. ماذا يريد برشلونة من أندية الدوري الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

يبدو أن برشلونة قد وجد ضالته، في لاعبي الدوري الإنجليزي، لبناء فريق قوي قادر على المنافسة في جميع البطولات.

وتعاقد برشلونة الموسم الماضي مع أوباميانج، في صفقة انتقال حر قادما من أرسنال الإنجليزي، والذي قدم أداء مميز خلال موسمه الأول مع برشلونة.

ويريد الفريق الكتالوني تكرار التجربة هذا الموسم، مع لاعبين آخرين من الدوري الإنجليزي؛ لتدعيم صفوف فريقه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية تحت قيادة مدربهم الشاب تشافي.

وأتم برشلونة التعاقد رسميا، مع الجناح البرازيلي، رافينيا لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي، مقابل 58 مليون يورو.

كما أعلن الفريق الكتالوني في وقتا سابق التعاقد مع أندرياس كريستنسن في صفقة انتقال حر من تشيلسي، الذي يشهد منافسة كبيرة بين الناديين على بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتشير العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية إلى أن حلم برشونة، هو التعاقد من برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، وهو اللاعب الذي يريده النادي الكتالوني بكل قوة.

وأكدت صحيفة "ذا أثليتك" أن مانشستر سيتي رفض التفريط في برناردو بأي حال من الأحوال، ولكن برشلونة مازال مصر على الصفقة، ويحاول حتى النهاية.

وأشار العديد من الصحفيين المهتمين بالدوري الإنجليزي، إلى اهتمام برشلونة بالتعاقد مع ظهير أرسنال هيكتور بيليرن؛ لتدعيم خط الدفاع خلال الموسم المقبل.

وأكملت صحيفة "ذا أثليتك" بأن برشلونة من الممكن أن يبيع أوبامينج لفريق تشيلسي مقابل 20 مليون جنية إسترليني؛ للمساعدة في تسجيل عقود اللاعبين الجدد في الفريق.

وحاول برشلونة التعاقد مع سيزار أزبلكويتا لاعب نادي تشيلسي، لكن انتهى الامر بتجديد عقده مع فريقه، قبل أن تتجه الأنظار لظهير لأرسنال كبديل.

يذكر أن صفقات برشلونة التي تمت بشكل رسمي حتى الآن هي، بابلو توري قادمًا من راسينج لكنّه مقيد بصفوف الفريق الرديف .

وأتم برشلونة أول صفقتين بصورة مجانية بالتعاقد مع فرانك كيسييه من ميلان وكذلك أندرياس كريستنسن من تشيلسي بعد انتهاء العقد.

ثم تعاقد برشلونة مع الجناح البرازيلي، رافينيا لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 58 مليون يورو.

وكانت أبرز صفقة في سوق الانتقالات بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مقابل 50 مليون يورو، وأخيرًا انضم كوندي من إشبيلية مقابل 50 مليون يورو بجانب 12.5 مليون إضافات، ولكن لم يتم قيده حتى الآن.