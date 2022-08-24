الامارات | حارس سابق للزمالك يعلن اعتزاله عن 45 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري اعتزاله كرة القدم عن 45 عامًا بعد مسيرة عطاء استمرت 27 سنة في المستطيل الأخضر، عقب المباراة أمام فريقه السابق الزمالك، معلناً أنه بات أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري المصري. وقال عبدالمنصف في تصريحات تلفزيونية أمس بعد التعادل 1-1، إن ظهوره بعد لقاء الزمالك بقميص الأبيض كان إعلاناً عن نهاية مسيرته في الملاعب.

وأضاف "لا يوجد مباراة أهم من هذه لإعلان نهاية مسيرتي في الملاعب، بعدما وصلت إلى المباراة رقم 454 في تاريخ مشاركاتي بالدوري". وخاض عبد المنصف 454 مباراة في الدوري المصري، بعد أن بدأ مسيرته في موسم 1994-1995، متخطياً حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق عصام الحضري (451 مباراة).

وأوضح عبدالمنصف أنه اتخذ قراره بمجرد الاطمئنان على مصير الاتحاد السكندري وضمان بقائه في دوري الأضواء، مشيرًا إلى أنه فضّل الاعتزال وهو يقف على أرض صلبة، حيث يرى أنه لا زال قادرًا على العطاء لمدة 3 مواسم، لكن الموسم الحالي كان شديد الصعوبة. ولعب عبد المنصف لأندية مزارع دينا والزمالك والجونة وانبي ووادي دجلة والاتحاد السكندري.

وحقق مع الزمالك الذي لعب معه بين 1999 و2010 لقب الدوري المصري ثلاث مرات أعوام 2001، 2003 و2004، ومثلها في كأس مصر أعوام 2000، 2002 و2008، وكأس السوبر المصرية 2001 و2002، دوري أبطال إفريقيا 2002، الكأس السوبر الإفريقية 2003، كأس الكؤوس الأفريقية 2000، كأس العرب للأندية 2003، وكأس السوبر المصري السعودي 2003.

دوليًا، شارك مع منتخب مصر في الفوز ببطولتي كأس الأمم الإفريقية 2006 و2008 كحارس بديل. وأبدى محمد عبد المنصف ترحيبه بالعمل في الزمالك بعد اعتزاله، مؤكدًا أن الفريق الأبيض هو البيت الكبير بالنسبة له. وكشف عن نيته إقامة مشروع كبير متعلق بالخدمات الرياضية في المرحلة المقبلة.