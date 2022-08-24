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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتجه كل أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى مدينة إسطنبول التركية، يوم الخميس، لمتابعة فعاليات قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ما هو موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023؟

وكان نادي ريال مدريد الإسباني قد نجح في الحصول على لقب الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.



وتُقام مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 في دور المجموعات بمدينة إسطنبول التركية يوم الخميس الموافق 25 أغسطس/آب.

وتنطلق مراسم القرعة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.



تتولى قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا على الهواء مباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنقل مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وتُقام، يوم الخميس، قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الانتهاء من مباريات الدور المؤهل للمجموعات مساء الأربعاء.



كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق نظام تحديد الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وعددها 32 فريقا.

وجرت العادة أن يتأهل بطل دوري أبطال أوروبا بشكل مباشر لدور المجموعات، ولكن تم إلغاء تلك الميزة في النسخة الجديدة، بعد أن حجز ريال مدريد مقعده من الدوري الإسباني.

في المقابل، حجز بطل الدوري الأوروبي، آينتراخت فرانكفورت الألماني، مقعده في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وذهبت 16 من المقاعد إلى 4 دول فقط، وهي الـ4 الأولى في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهي الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني، حيث يتأهل من كل دوري 4 فرق بشكل مباشر إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

أما الدوريان الفرنسي والبرتغالي، صاحبا المركزين الخامس والسادس في التصنيف، فتأهل من كل دوري أول فريقين إلى دور المجموعات، فيما تأهل صاحب المركز الثالث فيهما إلى المرحلة الفاصلة.

في المقابل، تأهل أبطال الدوريات من السابع إلى الـ12 في التصنيف بشكل مباشر لدور المجموعات، باستثناء روسيا، قبل أن تلحق بهم 6 فرق من المرحلة الفاصلة.

دوري أبطال أوروبا

الفرق المتأهلة إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023

ليفربول الإنجليزي

مانشستر سيتي الإنجليزي

تشيلسي الإنجليزي

توتنهام هوتسبير الإنجليزي

ريال مدريد الإسباني

برشلونة الإسباني

أتلتيكو مدريد الإسباني

إشبيلية الإسباني

ميلان الإيطالي

إنتر ميلان الإيطالي

نابولي الإيطالي

يوفنتوس الإيطالي

بايرن ميونخ الألماني

بروسيا دورتموند الألماني

باير ليفركوزن الألماني

لايبزيج الألماني

آينتراخت فرانكفورت الألماني

باريس سان جيرمان الفرنسي

مارسيليا الفرنسي

بورتو البرتغالي

سبورتنج لشبونة البرتغالي

أياكس أمستردام الهولندي

كلوب بروج البلجيكي

ريد بول سالزبورج النمساوي

سلتيك الاسكتلندي

شاختار دونيتسك الأوكراني

بنفيكا البرتغالي

فيكتوريا بلزن التشيكي

يتواصل الغموض حلو مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي مع تبقي أيام قليلة على نهاية الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير أكدت رغبة كريستيانو رونالدو في مغادرة مانشستر يونايتد إلى أحد الفرق التي تلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في ظل تدهور مستوى الشياطين الحمر، وغياب الطموح عن إدارته في التتويج بالبطولات.



وقبل أيام قليلة من إغلاق الميركاتو الصيفي أبوابه، أشعل مغني الراب الفرنسي جول مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلان عن رغبته في انتقال النجم البرتغالي إلى نادي مارسيليا عملاق الدوري الفرنسي، ووصيف الموسم الماضي من المسابقة.

ونشر مغني الراب الشهير، الذي يتابعه 1.8 مليون شخص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة مفبركة لرونالدو وهو يرتدي قميص مارسيليا، وبجانبها رسالة فيها "بعض الأمل".

واحتل هاشتاج "#اتركوني أحلم برونالدو في مارسيليا" المراكز الأولى على الشبكة الاجتماعية، وحصل على 30 ألف إعجاب في ساعات قليلة، نظرا لرغبة الكثير من عشاق الكرة العالمية في رؤية رونالدو يعود لمنافسة الأسطورة الأرجنتيني الآخر ليونيل ميسي في مسابقة دوري واحدة من جديد.

يذكر أن مارسيليا يعد النادي الفرنسي الوحيد المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا وذلك عام 1993، وسيعود هذا العام لمشاركة في دور المجموعات في البطولة بعد غياب طويل بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الموسم الماضي.