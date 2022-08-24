شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفل عبد الله جمعة مع جماهير الزمالك بلقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حساب نادى الزمالك على انستجرام على نشر فيديو لاحتفال لاعبه عبدالله جمعة بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، ونشر النادي الفيديو على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" و ظهر اللاعب وهو يحتفل بالتلويح بيده للجماهير.

ومن جانبه قرر البرتغالى جيسوالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، إراحة اللاعبين الأساسيين خلال المباراتين المقبلتين بالدورى أمام المصرى وإيسترن كومبانى بعد الحصول على درع الدورى بشكل رسمى، من أجل منحهم أكبر قسط من الراحة بعد موسم طويل وحتى يعودوا بشكل قوى فى الموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يقوم فيريرا بتصعيد أكثر من لاعب ناشئ خلال اليومين المقبلين لتدريبهم مع الفريق الأول على أمل الاستعانة بأحدهم فى المباراتين المقبلتين لرؤيتهم والحكم عليهم قبل إعارة البعض أو التعاقد مع بعض الصفقات، التى ستكون مهمة للفريق فى الموسم المقبل، خاصة أنه حرم من التعاقد خلال فترتى القيد الماضيتين.

على صعيد آخر، يعود محمود علاء مدافع الفريق للمشاركة مع الزمالك خلال المباريات المقبلة نظرا لإراحة محمود حمدى الونش لرؤيته على الطبيعة، فى ظل الأنباء الكثيرة التى تؤكد قرب رحيل اللاعب عن ميت عقبة والتعاقد مع إحدى الفرق التى ترغب فى التعاقد فى ظل الخبرات الدولية التى يتمتع بها اللاعب، إلا أنه لم يشارك نظرا للمستوى الفنى القوى التى يتمتع به محمود الونش وتألق الشاب حسام عبد المجيد والذى نال ثقة المدير الفنى منذ أن شارك مع الفريق بشكل رسمى.