بعثة يد الأهلى تصل البوسنة والهرسك لخوض بطولة الأبطال الدولية

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فجر اليوم الأربعاء إلى البوسنة والهرسك قادمة من معسكر إسبانيا، وذلك لخوض منافسات بطولة الأبطال الدولية الودية .

ومن المقرر أن يبدأ فريق الأهلى أولى لقاءاته اليوم أمام بطل سلوفينيا.

وحرص الإسباني دانيال جوردو، المدير الفني للفريق، على تجهيز اللاعبين لمنافسات الموسم الجديد من خلال الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة، في ظل خوض الفريق منافسات بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» في المملكة العربية السعودية.

كما يستعد الأهلى لخوض منافسات السوبر المحلى والذى أعلن اتحاد كرة اليد عن تحديد أيام 10,11,12 سبتمبرالمقبل لبطولة كأس السوبر المصرى للموسم المحلى 2022.2023. ومن المقرر أن تقام فى اليوم الأول منافسة بين الزمالك مع سبورتنج، وفى اليوم التالى الأهلى مع سبورتنج، وتختتم بمواجهة القمة بين الأهلى والزمالك 12 سبتمبر.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، مسبقا، 13 سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 لموسم 2022/2023.