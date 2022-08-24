شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المستبعدين من قائمة منتخب الطائرة فى بطولة العالم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود ثلاثى لاعبى منتخب مصر الأول للكرة الطائرة ، يوسف مرجان – محمد أبوالسعود – سيف عابد من سلوفينيا غدا بعد استبعادهم من قائمة بطولة العالم التى تبدأ مصر منافساتها يوم 27 أغسطس الجارى .

وشارك الثلاثى فى معسكر المنتخب الذى أقيم بسلوفينيا قبل الإستبعاد لاختيار 14لاعبا فقط بالبطولة .

و تضم قائمة المنتخب النهائية كلا من

صانع ألعاب: حسام يوسف – أحمد فتحي.

مركز 4: محمد مصطفى لعبة – أحمد سعيد – أحمد ضياء – عبدالرحمن الحسيني.

مركز 3: محمد عادل سلامة – محمد المهدي – محمد مجدي الجون – عبدالرحمن سعود.

ليبرو: محمد رضا – محمد رمضان.

مركز 2: رضا هيكل – أحمد قطب