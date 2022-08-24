اخبار الرياضه

عودة المستبعدين من قائمة منتخب الطائرة فى بطولة العالم غدا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المستبعدين من قائمة منتخب الطائرة فى بطولة العالم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود ثلاثى لاعبى منتخب مصر الأول للكرة الطائرة ،  يوسف مرجان  – محمد أبوالسعود  – سيف عابد من سلوفينيا غدا بعد استبعادهم من قائمة بطولة العالم التى تبدأ مصر منافساتها يوم 27 أغسطس الجارى .

 

وشارك الثلاثى فى معسكر المنتخب الذى أقيم بسلوفينيا قبل الإستبعاد لاختيار 14لاعبا فقط بالبطولة .

 

و تضم قائمة المنتخب النهائية كلا من 

 

صانع ألعاب: حسام يوسف – أحمد فتحي.

مركز 4: محمد مصطفى لعبة – أحمد سعيد – أحمد ضياء – عبدالرحمن الحسيني.

مركز 3: محمد عادل سلامة – محمد المهدي – محمد مجدي الجون – عبدالرحمن سعود.

ليبرو: محمد رضا – محمد رمضان.

مركز 2: رضا هيكل – أحمد قطب

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا