شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لإنبى أمام الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق إنبى نظيره الأهلى فى المباراة المقرر لها اليوم الأربعاء على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض جورفان فييرا المدير الفنى لفريق إنبى مباراة الأهلى بتشكيل مكون:

في حراسة المرمى:- محمود جاد

في خط الدفاع:- إبراهيم القاضي – إبراهيم يحيى – خالد رضا

في خط الوسط:- علي فوزي – جرجس صالح – مؤمن راضي – أحمد العجوز – محمد إسماعيل

في خط الهجوم:- جون إيبوكا – مصطفى شلبي

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 64 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل إنبى المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مباراة وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

وطالب البرازيلى جورفان فييرا المدير الفنى لإنبى لاعبيه بنسيان أحزان الخسارة من الطلائع والتركيز لتحقيق الفوز على الأهلى لمحاولة تصحيح وضع الفريق البترولى فى جدول المسابقة بالأمتار الأخيرة.