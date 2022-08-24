شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نادي برشلونة يكشف عن قميصه الثالث رسميًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء عن القميص الثالث لفريق كرة القدم في الموسم الجديد 2022/2023.

وعلى عكس الموسم الماضي، لن يكون القميص الثالث خاصا بمسابقة دوري أبطال أوروبا فقط، بل سيتم ارتداءه بالتناوب خارج ملعب "كامب نو" في الدوري وكأس الملك مع القميص الثاني.

نادي برشلونة يكشف عن قميصه الثالث رسميًا

وتصدر إعلان القميص الجديد، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث ظهر بالقميص الثالث الذي تميز بدرجة لون ما بين الأبيض والرمادي.

وجاء قميص برشلونة الاحتياطي الثالث، من صنع شركة نايكي العالمية باللون الأبيض الكامل مع ألون كتالونيا الأزرق والأحمر.



وسيظهر برشلونة لأول مرة بالقميص في مواجهة مانشستر سيتي الودية الخيرية لمكافحة مرض التصلب الجانبي الضموري والتي تلعب مساء الأربعاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وتقام المباراة بهدف جمع أموال تذاكرها من أجل مصابي التصلب الجانبي الضموري، تحت رعاية خوان كارلوس أونزوي، حارس البرسا التاريخي والذي يعانى من المرض نفسه.

شهدت مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، في ثاني جولات الدوري الإسباني، عدة أرقام مميزة للفريق الكتالوني ولاعبيه، ترافقت مع أول فوز.

وفاز برشلونة على مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 4-1 خلال المباراة التي جمعتهما بملعب "أنويتا" (الأحد) في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، بعدما استهل المسابقة الأسبوع الماضي بتعادل سلبي محبط على أرضه أمام رايو فاليكانو.

وسجل أهداف برشلونة المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي (هدفين)، والفرنسي عثمان ديمبلي، والإسباني الواعد أنسو فاتي، ليرفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

حيث نجح روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل أول هدف رسمي له بقميص برشلونة خلال مواجهة ريال سوسيداد، بعدما أحرز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الأولى، وبالتحديد بعد 46 ثانية من انطلاق المباراة.

وسجَّل المهاجم البولندي أسرع أهداف برشلونة في الدوري الإسباني منذ هدف إنييستا ضد ريكرياتيفو عام 2009 (بعد 43 ثانية)، وهو أسرع أهداف برشلونة خارج أرضه في المسابقة منذ هدف سافيولا في مرمى بلد الوليد عام 2004 (بعد 30 ثانية).

وبات هدف ليفاندوفسكي في مرمى سوسييداد هو أسرع أهداف المهاجم البولندي خلال مشاركاته في الدوريين الألماني والإسباني.

وبعد تسجيل هدفه الثاني في المباراة، أصبح ليفاندوفسكي (المولود في 21-8-2022) ثالث لاعب في تاريخ برشلونة يسجل ثنائية في الدوري الإسباني في يوم ميلاده، بعد خوليو ساليناس أمام إلتشي في 11-9-1988، والظاهرة البرازيلي رونالدو ضد ريال سوسيداد أيضا في 22-9-1996.

وأصبح ليفاندوفسكي رابع لاعب بولندي في تاريخ الدوري الإسباني يسجل هدفين في مباراة واحدة بعد كل من يان أوربان، ورومان كوزيتسكي، وفويتش كووالتشيك مهاجم ريال بيتس قبل 25 عاما.

لم يعد ملعب أنويتا معقل ريال سوسيداد يشكل أزمة لبرشلونة بعدما كان يمثل عقدة للفريق الكتالوني على مدار فترة طويلة، قبل أن يقوم بكسرها في السنوات الأخيرة.

وبعد سلسلة من 8 مباريات متتالية دون تحقيق أي فوز في ملعب "أنويتا"، تلقى خلالها برشلونة 5 هزائم مقابل 3 تعادلات بين عامي 2011 و2016، أصبح لدى الفريق الكتالوني الآن 8 مباريات متتالية دون خسارة هناك، محققا 6 انتصارات وتعادلين، بما فيه 3 انتصارات متتالية (6-1 و1-0 و4-1).

واصل برشلونة سلسلته الخالية من الهزائم في الدوري الإسباني بعيدا عن ملعبه "كامب نو" خلال الفترة الأخيرة.

ولم يعرف برشلونة طعم الهزيمة في آخر 16 مباراة لعبها خارج أرضه بالمسابقة، وتفصل الفريق 7 مباريات أخرى عن معادلة الرقم القياسي في الدوري الإسباني، والذي يحتفظ به الفريق ذاته تحت قيادة مدربه الأسبق بيب جوارديولا.

لأول مرة في مسيرته الكروية، يسهم أنسو فاتي جناح برشلونة بشكل مباشر في 3 أهداف خلال مباراة واحدة.

وأصبح أنسو فاتي (19 عاما و294 يوما) أول لاعب تحت 20 عامًا يقدم تمريرتين حاسمتين ويسجل هدفا في مباراة واحدة بالليجا، منذ أن حقق ذلك إيسكو المنتقل حديثا لإشبيلية، بقميص ناديه الأسبق مالاجا ضد ريال سرقسطة في 25 فبراير/ شباط 2012.