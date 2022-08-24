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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف مهاجم مانشستر سيتي، إرلينغ هالاند، أن أحد دوافعه الرئيسية للانضمام إلى مانشستر سيتي بالذات، رغم اهتمام معظم عمالقة أوروبا بالحصول عليه، هي رغبته في التحسن والتطور كلاعب.

"إرلينغ هالاند" يكشف أحد دوافعه الرئيسية للانضمام إلى مانشستر سيتي

وتحدث إرلينغ لـ "FourFourTwo" وأوضح أنه يرى الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد كأحد الأسماء الملهمة له في مسيرته الرياضية، ويريد أن يفعل مثله ويبقى في القمة.

وقال النرويجي: "لا أعرف ما الذي سيحدث، لكن يجب أن يكون الأمر دائما حول التعلم والتطور، لا يمكنك أبدا التوقف عن البحث عن طرق جديدة لتصبح أفضل".

وواصل: "انظر إلى كريم بنزيما في ريال مدريد، يبلغ 34 عاما الآن، وفجأة تطور ليصبح لاعبا أفضل خلال العامين الماضيين، هذا أمر جيد للغاية، أريد أن أفعل ذلك دائما".

وتابع: "كنت أشاهد الدوري الإنجليزي الممتاز كثيرا قبل وصولي إلى هنا، أعتقد أنه في السنوات الأخيرة، كان رؤية المهاجم رقم 9 الكلاسيكي بات نادرا، ولهذا السبب من الأفضل أن تكون واحدا الآن".

يذكر أن هالاند يستعد رفقة زملائه في مانشستر سيتي لمواجهة فريق برشلونة الإسباني يوم الأربعاء، في مباراة ودية على ملعب كامب نو.

حسم فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي، مصير لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، المطلوب بشدة في نادي برشلونة.

وأبدى برشلونة رغبة واضحة في التعاقد مع سيلفا، بناء على طلب من المدرب تشافي هيرنانديز، ضمن خطة تعزيز الفريق بالصفقات الكبرى، والتي بدأت هذا الصيف.

ولكن سوريانو أكد أن لاعب خط الوسط البرتغالي لن يرحل عن "السيتي" هذا الصيف للانضمام إلى برشلونة.

وقال سوريانو في تصريحات لبرنامج "الشرينغيتو دي جوجونيس": "بالطبع، يمكنني قول إن برناردو سيلفا سيظل في مانشستر سيتي".

وكان سيلفا من أهم ركائز مانشستر سيتي في المواسم القليلة الماضية، وساهم في تتويج الفريق السماوي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

وقد يظهر سيلفا على ملعب "كامب نو" اليوم الأربعاء في المباراة الخيرية المقررة بين برشلونة وضيفه مانشستر سيتي لدعم مرضى العصبون الحركي.

تترقب الأندية المشاركة في نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سحب قرعة دور المجموعات للبطولة.

وستجرى القرعة الخميس في مدينة إسطنبول التركية، وتقام في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.

وبالإضافة إلى مراسم القرعة، سيشهد الحفل توزيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جوائز أفضل لاعب ومدرب في الموسم المنصرم.

ومن المنتظر أن يشارك 32 فريقا في القرعة، وقد عرفت هوية 26 فريقا حتى الآن وهم:

ريال مدريد (حامل اللقب)، ليفربول، بوروسيا دورتموند، كلوب بروج، آينتراخت فرانكفورت، تشيلسي، سالزبورغ، سيلتيك، دينامو زغرب، برشلونة، شاختيور دونيتسك، ميلان، يوفنتوس، إنتر، بايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد، نابولي، باريس سان جيرمان، إشبيلية، سبورتينغ لشبونة، بورتو، لايبزيغ،، باير ليفركوزن، أياكس، توتنهام، مارسيليا.

ومن المقرر أن يكتمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوربا غدا الأربعاء مع ختام المباريات الإقصائية التأهيلية للبطولة المرموقة.

أعلنت مهاجمة مانشستر سيتي والهدافة التاريخية لمنتخب إنجلترا للسيدات، إيلين وايت، اعتزالها كرة القدم عن عمر 33 عاما وبعد 17 عاما في الملاعب.

ونشرت إيلين وايت التي توجت مؤخرا مع منتخب بلادها بلقب كأس أمم أوروبا، تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، قائلة "شكرا كرة القدم"، قبل أن تكشف عن "أحد أصعب القرارات في الحياة".



وأوضحت أن "هذا قرار كنت أرغب دائما في اتخاذه بشروطي. وقد حان الوقت لأقول وداعا لكرة القدم لأرى الجيل المقبل يتألق".

وقررت اللاعبة التي سجلت 52 هدفا في 113 مباراة دولية، الاعتزال في القمة بعد ثلاثة أسابيع من الانتصار في ملعب ويمبلي الشهير على ألمانيا 2-1 بعد شوطين إضافيين، في نهائي بطولة كأس أوروبا التي شاركت في كل مبارياتها.

كما فازت وايت بالميدالية البرونزية في كأس العالم 2015 وكأس أوروبا 2019.

ومن جانبه، قال مانشستر سيتي في بيان "يمكن لنادي مانشستر سيتي أن يؤكد اعتزال إيلين وايت كرة القدم".

وأضاف "أنهت المهاجمة الأسطورية التي سجلت أكبر عدد من الأهداف في تاريخ إنجلترا، مسيرتها الكروية هذا الصيف على أعلى المستويات وتركت أثرا لا يمكن إنكاره على اللعبة ككل".

وكانت وايت، بدأت مسيرتها الاحترافية في تشيلسي عام 2005، قبل أن تنضم إلى ليدز كارنيغي، ثم أرسنال، ونوتس كاونتي، وبرمنغهام، وأخيرا مانشستر سيتي منذ العام 2019.