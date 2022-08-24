شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين أحمد سامى ومسئولى سيراميكا لحسم ملف الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، على عقد جلسة خاصة مع المسئولين فى النادى للاتفاق فيها على ملف وخريطة الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وطلب أحمد سامى تدعيم الفريق فى عدد من المراكز، استعداداً للموسم الجديد فضلا عن تعويض اللاعبين المقرر رحيلهم عن فى الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تنتظر الإدارة تقريراً كاملاً من المدرب عن ملف الصفقات والراحلين.

من ناحية أخرى دخل صلاح محسن ومحمد محمود وحسام حسن لاعبو الأهلى دائرة اهتمامات نادى سيراميكا فى الموسم الجديد خصوصا أن أحمد سامى أبدى إعجابه بالإمكانيات والقدرات الفنية لثلاثى القلعة الحمراء.

واستطلعت إدارة نادى سيراميكا رأى الجهاز الفنى قبل بدء التفاوض مع نظرائهم فى الأهلى للحصول على خدمات الثلاثى وعلى رأسهم حسام حسن الذى تدرب فى وقت سابق تحت قيادة أحمد سامى فى سموحة وقدم مستوى جيد.

ويحتل سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 37 نقطة بعد أن خاض 32 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 16 مواجهة وتلقى الخسارة فى 9 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلوا 35.