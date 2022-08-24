شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يرفض التصعيد فى منافسات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو اتحاد كرة اليد الأندية برفض التصعيد فى مسابقات الناشئين والناشئات بالموسم المحلى الجديد 2022 / 2023.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تأجيل موعد انطلاق بطولة كرة اليد الصيفية للموسم المحلى 2022 / 2023، والذى كان محدد لها الفترة من 27 أغسطس حتى 7 سبتمبر المقبلين بالإسكندرية إلى أول أكتوبر المقبل.

وقرر مجلس إدارة اتحاد اليد إقامة البطولة بالنظام التى أقيمت به خلال الموسمين الماضيين بنظام مباراة واحدة أسبوعيا.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم مسبقا، 13 سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 لموسم 2022/2023.

كما تم تحديد 23 سبتمبر أيضاً موعداً لانطلاق دورى عمومى السيدات، و16 سبتمبر لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004، فيما تم تحديد 16 أبريل المقبل موعداً لسوبر المحترفين.