شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وإنبى فى الدورى قبل صدام الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة إنبى والمقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 64 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف، فيما يحتل إنبى المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مباراة وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

ويغيب عن الأهلى لنهاية الدورى كل من: محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة ووليد سليمان وأليو ديانج للحصول على راحة بقرار من مجلس إدارة النادي يوم 4 أغسطس الجارى، فيما يغيب بدر بانون بعد انتقاله مؤخراً رسميًا إلى نادى قطر القطرى.

ويغيب للإصابة كل من عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وبيرسى تاو وعمار حمدى وأحمد نبيل كوكا.