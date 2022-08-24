شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يعقد اجتماعاً مع مهاجم الإسماعيلى قبل مواجهة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسنى عبد ربه، مدير الكرة للفريق الأول بالنادى الإسماعيلى، اجتماعًا مع الفلسطينى خالد النبريصى مهاجم الفريق الشاب، وذلك على هامش المران الختامى استعدادًا لملاقاة إيسترن كومبانى.

ويستضيف الدراويش الفريق الصاعد حديثًا هذا الموسم، اليوم الأربعاء، فى تمام الخامسة والنصف مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، لحساب منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المحلى.

ويحرص مدير الكرة على عقد جلسات مستمرة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم على التألق وهو ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابى ويصب فى مصلحة الفريق.

جدير بالذكر أن النبريصى تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من الدورى الفلسطينى.