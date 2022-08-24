شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. محمد رضا "بوبو" يتصدر المشهد في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف محمد رضا "بوبو" صانع ألعاب فريق فيوتشر، الأنظار بعد تألقه في الموسم الجاري، ليدخل في دائرة اهتمامات قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بعدما أثبت كفاءته على البساط الأخضر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب فيوتشر.

يعيش محمد رضا "بوبو"، لاعب فريق فيوتشر، حالة من التوهج الكروي منذ بداية الموسم الجاري، وهو ما جعل مسئولى فيوتشر يسارعون بتفعيل بند شراء اللاعب فى وقت سابق، تحسباً لتلقيه عروضاً مغرية فى الميركاتو الشتوي.

وشارك بوبو فى 28 مباراة مع فيوتشر، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 منذ انطلاق الموسم الجاري.

بوبو بدأ مسيرته الكروية فى وادي دجلة، وشارك مع الغزلان فى 87 مباراة قبل هبوطهم إلى القسم الثاني، ونجح بوبو فى إحراز 5 أهداف وصنع 3 بقميص وادي دجلة.

وتبلغ القيمة التسويقية لصاحب الـ 21 عاماً 150 ألف يورو، ويجيد بوبو اللعب في مركز وسط الملعب المهاجم.



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