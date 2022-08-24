شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يسعى لاستعادة الانتصارات أمام إنبى بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء نظيره إنبى على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وتعادل الأهلى مع الإسماعيلى سلبياً في أخر ظهور بمسابقة الدوري بينما خسر إنبى من طلائع الجيش بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 64 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف، فيما يحتل إنبى المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مباراة وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

وطالب البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز مهم في محاولة تصحيح المسار المحلى،وخاض سواريز 14 مباراة مع الأهلى، حتى الآن، بواقع 11 لقاء بالدوري و3 لقاءات بكأس مصر، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 4.

وحافظ الأهلى مع سواريز على نظافة شباكه في 9 لقاءات أمام كل من الجونة ومصر المقاصة والمقاولون وفاركو والاتحاد السكندرى والمصري البورسعيدي ومصر المقاصة بكأس مصر وأخيراً إيسترن كومبانى والاسماعيلى بالدوري، ويستعيد الاهلى فى مباراة الليلة جهود رامى ربيعة بعد انتهاء الإيقاف فيما يستمر غياب بيرسى تاو للإصابة.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي استكمال ما تبقى من مباريات لفريق الكرة بالنادي في مسابقة الدوري الممتاز باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة أمثال بيرسى تاو وصلاح محسن وميكيسونى.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين في صفوف الأهلي بين الشباب والناشئين كل من مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق.

ويغيب عن الأهلي لنهاية الدوري كلاً من : محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وأليو ديانج للحصول على راحة بقرار من مجلس إدارة النادي يوم 4 أغسطس الجاري ، فيما يغيب بدر بانون بعد إنتقاله مؤخراً رسميًا إلى نادي قطر القطري.

ويغيب للأصابة كلاً من عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا.

في المقابل ، طالب البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني لإنبى لاعبيه بنسيان أحزان الخسارة من الطلائع والتركيز لتحقيق الفوز على الاهلى لمحاولة تصحيح وضع الفريق البترولى في جدول المسابقة بالامتار الأخيرة.

ويستعيد فريق إنبى جهود حارسه محمود جاد الليلة بعدما جلس على دكة بدلاء إنبى في مباراة طلائع الجيش الماضية ودفع فييرا بعبد العزيز البلعوطى حارساً أساسياً في المباراة، كما يعود مصطفى شكشك لصفوف الفريق البترولى أمام الأحمر بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة.

وبدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 3 جولات فقط من نهاية المسابقة.