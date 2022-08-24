موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام المصرى البورسعيدى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، صفحة مباراة الاتحاد السكندري التى أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. الزمالك يتوج بدرع الدوري للموسم الثانى على التوالي وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج ، وقَبِل الزمالك هدية فيوتشر الذي هزم بيراميدز، منافس "الأبيض" المباشر على اللقب، ليحسم الأخير الدوري رسميا للموسم الثاني على التوالي والمرة الـ14 في تاريخه، قبل أن يخوض 3 مباريات تحصيل حاصل أمام الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي (الجمعة)، وإيسترن كومباني (الإثنين). موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام المصرى البورسعيدىيستعد فريق الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى في التاسعة مساء الجمعة المقبلة باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك والمصرى البورسعيدىانتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والمصرى البورسعيدى بفوز الفارس الابيض بهدفين مقابل هدف سجل ثنائية الفارس الأبيض أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيرى وسجل هدف المصرى ياسر حمدى فى اللقاء الذى أقيم بالجولة السادسة عشرة للمسابقة.

غيابات الزمالك أمام المصرى البورسعيدىقرر فيريرا المدير الفني للزمالك خوض المباريات المتبقية في الدوري بلاعبين من الناشئين وفريق الامل لرغبته في إراحة العناصر الأساسية استعداداً للموسم الجديد. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى الجمعة القادمة فى الدوري المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.