شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يفتتح مشواره فى كأس العرب بمواجهة السعودية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، تحت قيادة محمد وهبة، مشواره في بطولة كأس العرب للناشئين، المقامة في الجزائر، بمواجهة المنتخب السعودي، في التاسعة مساء مساء اليوم الأربعاء.

واوقعت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين، منتخبنا في المجموعة الرابعة التي تضم معه المملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان، واختتم ناشئو الفراعنة تدريباتهم أمس الثلاثاء، وشارك جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في البطولة، في المران الأخير وظهروا بحالة فنية وبدنية جيدة للغاية وتعاهدوا على تقديم كل ما لديهم لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.

وضمت قائمة منتخب الناشئين كل من : "حراسة المرمي: عبدالمنعم تامر وعمر كامل ونور عمر، وخط الدفاع محمد نبيه وعبدالرحمن علي واحمد محمد عابدين وعلي نوفل ومحمد سمير ومحمد عبدالمنعم، وخط الوسط يوسف إسلام ومحمد السيد ومروان محمود ومحمد عبدالناصر وإبراهيم عادل ومحمد وليد وعلي إيهاب وهشام مصطفي ومحسن أشرف وعمر سيد معوض وعمر خضر وأحمد فؤاد، وخط الهجوم : حسام عادل وأيمن أمير عبدالعزيز".

وخاض الفريق معسكرا بالسعودية قبل أيام، لعب خلاله مواجهتين، إحدهما مع نظيره السعودي وانتهت بالفوز بهدف نظيف، والثانية مع المنتخب السوداني وانتهت بالفوز بثلاثية نظيفة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كلا من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدرب حراس مرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.