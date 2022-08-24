شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتحدى إيسترن كومبانى فى مواجهة مثيرة بالدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الإسماعيلي نظيره إيسترن كومباني، على استاد الإسماعيلية، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ 32 من عمر بطولة الدوري العام.

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 37 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35.

فيما يحتل إيسترن كومبانى المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 لقاءات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 51 هدفا.

يدخل الدراويش مباراة اليوم بمعنويات كبيرة بعد التعادل في الجولة الماضية، أمام الأهلي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهم مساء الأحد والمؤجلة من الجولة الـ 18، ليرفع رصيده للنقطة 37 في المركز التاسع.

ويسير الدراويش بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى فى جدول مسابقة الدوري العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية، باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ تولى حمزة المسئولية 2 مايو الماضي، والذي أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالي يمتلك نجوماً قدموا الكثير للإسماعيلي والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.

وعلى الجانب الأخر قرر علاء عبدالعال المير الفني لإيسترن كومباني دخول الفريق معسكر مغلق استعداداً لتلك المواجهة الهامة، ويحتاج إيسترن كومباني الذي يواجه شبح الهبوط للفوز بالمباراة من أجل الابتعاد قليلاً عن منطقة الخطر الذي يتواجد بها كل من المقاولون العرب والجونة.

وأكد خالد عباس، المشرف العام على الكرة بنادى إيسترن كومبانى، أن إدارة النادى رصدت مكافأة خاصة حال تحقيق الفريق أمام فريق الإسماعيلي، موضحا أنها مواجهة مصيرية بالنسبة للفريق والفوز بها يمنحنا خطوة كبيرة نحو البقاء، والفريق يقدم مستويات كبيرة في آخر المواجهات الماضية ونأمل في العودة من الإسماعيلية بالثلاث نقاط.