شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدوري قبل مواجهة إنبى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لمواجهة نظيره إنبى والمقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الأهلى استكمال ما تبقى من الدورى المصرى باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم فى المسابقة.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلى بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلى بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف تمزق العضلة الضامة، وحسين الشحات قطع في غضروف الركبة، وعمرو السولية تمزق العضلة الخلفية.

وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول.





مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدورىالأهلى & إنبى.. 8 مساء الليلة باستاد الأهلى والسلام

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